Accident in aceasta dimineata in Chinteni, un ranit a fost dus la spital.Accidentul a avut loc in jurul orei 5.20 dimineata, cand un sofer de 55 de ani din Cluj-Napoca ce se deplasa cu o autoutilitara inspre localitatea Deusu ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a parasit partea carosabila, intrand in coliziune cu un cap de pod. Soferul a fost ranit si ... citeste toata stirea