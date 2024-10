Accident in aceasta dimineata in Floresti, judetul Cluj, pe strada Plopilor. Atentie, trafic ingreunat FOTO

Accident rutier in Floresti: coliziune intre doua autoturisme pe strada Plopilorn accident a avut loc in aceasta dimineata pe strada Plopilor din comuna Floresti, unde doua autoturisme s-au tamponat. Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca au intervenit de urgenta la fata locului. Din fericire, in urma coliziunii au rezultat doar pagube materiale, fara a exista victime.Echipajele de interventie au actionat rapid pentru a asigura zona si a ... citește toată știrea