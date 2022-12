Accident in aceasta dimineata in piata Karl Liebknecht din Iris, o femeie a decedat dupa ce a traversat pe rosu, a fost lovita de un camion.Accidentul a avut loc in jurul orei 10.35 pe strada Oasului, la intersectie cu strada Piata Liebknecht. "Politistii rutieri au intervenit de urgenta la evenimentul semnalat, unde au constat ca un barbat in varsta de 35 de ani, din judetul Salaj, in timp ce conducea un autocamion, pe directia Piata Garii spre Bulevardul Muncii, ar fi surprins si accidentat ... citeste toata stirea