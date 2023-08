Accident in aceasta dimineata in Turda, un sofer a lovit o femeie care traversa strada regulamentar dupa care a plecat de la locul accidentului, inca nu a fost identificat.Accidentul a avut loc in jurul orei 05.40, pe strada Calea Victoriei din Turda. Conform primelor cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca o femeie, in varsta de 69 de ani, care s-ar fi angajat in traversarea regulamentara a partii carosabile, pe trecerea pentru pietoni, ar fi fost accidentata de un ... citeste toata stirea