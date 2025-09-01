Editeaza

Accident in aceasta dimineata la iesire din Bucea spre Cluj. Traficul este blocat

Sursa: Stiri de Cluj
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 10:43
22 citiri
Un accident s-a produs luni dimineata la iesirea din localitatea Bucea, pe directia spre Cluj-Napoca. In coliziune au fost implicate un autoturism si un TIR, iar circulatia pe sectorul respectiv de drum este in prezent blocata.
Potrivit primelor date, soferul autoturismului ar fi pierdut controlul volanului, cel mai probabil din cauza ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
VIDEO EXCLUSIV: Momentul impactului in accidentul de azi din Cluj: Un tanar de 19 ani, fara permis, a spulberat in viteza o masina parcata: "Dauna totala"
Imagini socante surprind momentul in care un tanar de 19 ani, fara permis de conducere, loveste ...
Mesaje sfasietoare dupa moartea sotilor Ghior! Iubitul femeii ucise de sotul gelos isi striga durerea: "De ce tu? Mai bine eram eu. Te voi iubi etern"
Clujul a trait astazi o zi de soc dupa cumplita tragedie petrecuta in seara de 29 august 2025, in ...
Accident grav azi-noapte in Cluj: Un barbat a murit dupa ce a ramas incarcerat in masina cu care a intrat intr-o autoplatforma. Inca un barbat, ranit FOTO
Citeste si cauza accidentului: Cauza accidentului grav de azi-noapte din Cluj: Soferul baut si cu ...
ActualitateBusinessSportLife Show