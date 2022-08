Accident in aceasta dimineata langa Dej, un camion s-a rasturnat, o masina a fost avariata, din fericire fara victime.Accidentul a avut loc in localitatea Sanmarghita din comuna Mica, de langa Dej. La fata locului au intervenit echipaje de urgenta de la detasamentul de pompieri din Dej, cu o autospeciala cu modul de descarcerare. In momentul sosirii la fata locului, echipajul acesteia a gasit un autocamion rasturnat si un autoturism avariat in afara partii carosabile. Ocupantii erau iesiti ... citeste toata stirea