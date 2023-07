Accident in aceasta dimineata pe cel mai periculos drum din Cluj, sase raniti.Accidentul a avut loc in jurul orei 8 dimineata in comuna Poieni, la intersectia dintre DN1 E60 si DJ764B, la intersectia cu drumul ce duce spre localitatea Valea Draganului. Din primele verificari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca un barbat, in varsta de 45 de ani, din Cluj-Napoca, care circula cu autoturismul dinspre DJ 764B, nu s-ar fi asigurat corespunzator la patrunderea pe DN1 E60, intrand ... citeste toata stirea