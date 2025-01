Accident in aceasta dimineata pe centura Valcele-Apahida, din Cluj! Doua masini implicate. Daca puteti, evitati zona

Accident rutier pe Centura Valcele-Apahida: Doua autovehicule implicateUn accident rutier a avut loc in aceasta dimineata pe centura Valcele-Apahida din judetul Cluj, implicand doua autoturisme. Potrivit informatiilor disponibile, evenimentul s-a produs in jurul orei 7, iar traficul in zona este momentan ingreunat.Apelul la 112 a venit in aceasta dimineata, ... citește toată știrea