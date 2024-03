Accident in aceasta dimineata pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca, intre o motocicleta si o autoutilitara, motociclistul ranit a fost transportat la spital.Accidentul a avut loc in aceasta dimineata in jurul orei 6.20, pe strada Traian Vuia. Din primele cercetari efectuate la fata locului de catre politisti a rezultat ca un tanar de 21 de ani, care conducea o autoutilitara din directia strazii Vlad Esepes, la patrunderea pe strada Traian Vuia nu ar fi acordat prioritate de trecere unei ... citește toată știrea