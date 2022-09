Accident in aceasta dimineata pe unul dintre cele mai periculoase drumuri din Cluj, trei masini implicate, din fericire soldat doar cu pagube materiale.Accidentul a avut loc in jurul orei 06.30, pe DN1C E576, in localitatea Baita. Din primele informatii, un tanar in varsta de 21 de ani, din judetul Iasi, care se deplasa cu autoturismul pe directia Gherla spre Cluj-Napoca, ajuns la km 42+500 m, a intrat in coliziune cu un autoturism care se deplasa pe aceeasi ... citeste toata stirea