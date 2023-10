Accident in aceasta dupa-masa in Rascruci, o persoana a fost transportata la spital.Accidentul a avut loc in Rascruci iar din cercetarile preliminare efectuate la locul accidentului s-a constatat ca un autoturism condus in spre Gherla, de un barbat de 32 de ani, din Dej, a intrat in coliziune cu un autoturism oprit pe acostament, pe acelasi sens de mers. ... citeste toata stirea