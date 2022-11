Accident in aceasta dupa-masa pe cel mai periculos drum din Cluj, DN1E60, circulatia a fost blocata pe ambele sensuri.Accidentul a avut loc intre Bologa si Poieni, in jurul orei 14.30. Din primele date s-a constatat faptul ca un tanar in varsta de 24 de ani, din judetul Bihor, in timp ce conducea o autoutilitara, la km 537+60metri, intr-un viraj la dreapta, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in coliziune cu o autoutilitara, condusa din sens opus de un barbat in ... citeste toata stirea