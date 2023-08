Accident in aceasta dupa-masa pe centura Valcele - Apahida, o masina s-a rasturnat in afara carosabilului.Accidentul a avut loc in jurul orei 19.20. Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca un barbat, de 32 de ani, in timp ce conducea autoturismul inspre localitatea Feleac, ar fi pierdut controlul asupra autovehiculului, parasind partea carosabila. In urma accidentului au rezultat cinci victime, dintre care doi minori de 7, respectiv 16 ani. Conducatorul ... citeste toata stirea