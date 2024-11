Accident in aceasta seara pe strada Aurel Vlaicu din Cluj-Napoca: O femeie de 64 de ani, lovita de o masina condusa de un tanar FOTO

Accident rutier pe strada Aurel Vlaicu din Cluj-Napoca: o femeie de 64 de ani, lovita de un autoturism In jurul orei 21:00, politistii au fost alertati cu privire la un accident rutier produs pe strada Aurel Vlaicu. Din informatiile preliminare, se pare ca o femeie de 64 de ani, localnica din Cluj-Napoca, a fost implicata in incident dupa ce s-a angajat in traversarea partii carosabile pe culoarea rosie a semaforului destinat pietonilor.In aceste circumstante, femeia a fost lovita de un ... citește toată știrea