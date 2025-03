Accident in centrul Clujului! Ambulanta si Politia au intervenit de urgenta. Traficul a fost afectat - FOTO

Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in urma cu putine momente in centrul municipiului Cluj-Napoca, la intersectia Bulevardului 21 Decembrie 1989 cu strada Ferdinand, un loc cunoscut pentru foarte multe accidente. La fata locului s-au deplasat un echipaj de politie si o ambulanta, iar potrivit primelor ... citește toată știrea