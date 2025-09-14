Editeaza

Accident in Cluj: O masina s-a rasturnat, iar un tanar de aproximativ 20 de ani a fost dus la spital pentru ingrijiri

Sursa: Stiri de Cluj
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 07:48
28 citiri
O interventie rapida a pompierilor si echipajelor medicale a avut loc astazi dupa-amiaza, dupa ce un autoturism s-a rasturnat pe drumul dintre localitatile Bont si Sacalaia, in judetul Cluj.
Pompierii au intervenit rapid pentru salvarea victimelorPotrivit informatiilor transmise de ISU Cluj, accidentul a avut loc in jurul orei 15:35. La fata locului au ajuns pompierii din cadrul Detasamentului Dej, impreuna cu echipajul de la Punctul de Lucru Gherla, pentru a asigura siguranta zonei si a ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
VIDEO. Accident grav in Cluj, pe strada Oasului. Un sofer a intrat cu TIR-ul intr-un bloc, dupa ce a pierdut controlul volanului: "Asa ceva n-am mai vazut"
Un accident rutier grav a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 6:30, pe strada Oasului din ...
Ati vazut-o? Disparitie misterioasa in Floresti! Femeie de 47 de ani plecata de acasa, cautata de politisti
La data de 9 septembrie a.c, in jurul orei 23.30, Sectia 6 Politie Rurala Floresti a fost sesizata ...
Barbat beat si fara drept de conducere acroseaza o pensionara in Cluj-Napoca, apoi dispare de la locul faptei. Politia il gaseste cu alcoolemie de 1,48!
Un accident rutier petrecut marti dimineata pe strada Corneliu Coposu din Cluj-Napoca a atras ...
ActualitateBusinessSportLife Show