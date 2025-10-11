Editeaza

Accident in Cluj: O masina s-a rasturnat pe carosabil! Un tanar de 25 de ani a fost ranit si apoi transportat la spital. Era in stare de soc

Sursa: Stiri de Cluj
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 16:48
Un accident rutier a avut loc sambata dupa-amiaza pe drumul care leaga localitatile Vistea si Garbau, iar pompierii din cadrul Garzii Aghiresu au fost chemati de urgenta sa intervina. Potrivit informatiilor transmise de ISU Cluj, un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului, iar la fata locului s-a deplasat imediat o autospeciala cu modul de descarcerare, insotita de o ambulanta SMURD.
Interventie rapida a pompierilor din Aghiresu, ClujAjunsi la fata locului, salvatorii au gasit masina ...citește toată știrea

