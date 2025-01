Accident in Cluj, pe strada Brancusi! O masina s-a rasturnat dupa ce a lovit alte trei masini FOTO

In noaptea de 17 spre 18 ianuarie 2025, un accident rutier a avut loc pe strada Constantin Brancusi din Cluj-Napoca, implicand un autoturism rasturnat pe plafon. Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit rapid, asigurand zona si verificand starea persoanelor implicate. Din fericire, nu au existat victime incarcerate."Mergeam pe banda 1 si un sofer pe banda 2, neatent, a intrat in fata mea. Practic a schimbat banda fara sa se asigure. Am intrat in el, m-am rasturnat si am ... citește toată știrea