Accident in Cluj! Trei persoane, printre care si o fetita de 10 ani au ajuns la spital, dupa ce o masina s-a rasturnat in afara drumului FOTO

Un accident rutier a avut loc in urma cu cateva momente pe DN1 E60, pe raza localitatii Izvoru Crisului.O masina s-a rasturnat in afara drumului, trei persoane avand nevoie de ajutor medical. La fata locului au ajuns de urgenta pompierii si o ambulanta, o femeie, un barbat si o fetita de 10 fiind consultati de paramedici.,,Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe DN1 E60, pe raza localitatii Izvoru ... citește toată știrea