Accident in Cluj! Un motociclist a fost lovit de un sofer care nu a acordat prioritate/ Tanarul a fost transportat la spital

Un accident rutier s-a produs duminica seara, in Campia Turzii.Totul s-a intamplat in jurul orei 20:39, in cartierul Sancrai.Un motociclist in varsta de 22 de ani a fost ranit dupa ce a fost lovit de un sofer care nu a acordat prioritate. A fost transportat la spital."La data de 13 octombrie a.c., in jurul orei 20.25, a fost inregistrat un accident rutier, pe strada 1 Decembrie 1918, din municipiul Campia Turzii.Din primele cercetari efectuate a reiesit ca, un barbat de 62 de ani, din