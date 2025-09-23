Editeaza

Accident in Cluj: Un pieton a fost luat din plin cand traversa o trecere de pietoni nesemaforizata. Victima a fost transportata la spital

Marti, 23 Septembrie 2025, ora 11:49
In aceasta dimineata, in jurul orei 09:30, un accident rutier a avut loc in Cluj-Napoca. Evenimentul s-a produs pe strada Avram Iancu, in zona trecerii de pietoni situata la intersectia cu strada Universitatii, o zona frecvent circulata de pietoni si soferi.
Conform primelor informatii furnizate de IPJ Cluj, un barbat de 37 de ani, din Cluj-Napoca, aflat la volanul unui autoturism care se deplasa in directia Calea Turzii, ar fi lovit un pieton de aceeasi varsta, din Dej, care traversa pe ...citește toată știrea

