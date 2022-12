Accident in Dej, un tanar a fost ranit.Accidentul a avut loc in jurul orei 18; la fata locului, pe strada Somcutului, au intervenit echipaje de urgenta cu doua autospeciale si modul de descarcerare si sapte ofiteri de la Departamentul de Pompieri Dej. Victima, un tanar, a fost extrasa in stare de constienta din masina si predata echipajului de Ambulanta din Gherla.Revenim cu informatiiUPDATEDin primele informatii, un sofer in varsta de 34 de ani, din ... citeste toata stirea