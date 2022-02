Accident in Floresti, in dreptul unitatii militare. Traficul a fost paralizat in Manastur, Grigorescu si Floresti - FOTO

UPDATETraficul s-a reluat in localitatea Floresti, in urma accidentului de joi dimineata.Politistii au fost sesizati in jurul orei 08.00, pentru a interveni in urma producerii unui eveniment rutier produs pe DN1 E60, in care au fost implicate 3 autovehicule.O femeie de 37 de ani, din comuna Floresti, care ar fi intentionat sa patrunda pe DN 1E60, a intrat in coliziune cu un autoturism condus de un barbat de 73 de ani, care se deplasa in directia localitatii Gilau.In urma impactului, ... citeste toata stirea