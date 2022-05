Accident in Floresti, intre VIVO si BMW! Un autoturism a lovit din spate un motociclist - FOTO

Un accident intre un autoturism si o motocicleta s-a produs duminica, 22 mai, in jurul orei 12.50, in Floresti.Conform ISU Cluj, in accident au fost implicate o motocicleta si un autoturism, care s-au ciocnit pe tronsonul rutier dintre centrul comercial VIVO si reprezentanta BMW.O soferita nu a respectat distanta fata de un motociclist, pe care l-a lovit.Politia Cluj: La data de 21 mai a.c., in jurul orei 12.30, politistii au intervenit la un eveniment rutier produs pe DN1 E60, in ... citeste toata stirea