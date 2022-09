Accident in Floresti, la intersectia cu strada Dumitru Tautan

Un accident de circulatie a fost anuntat de ISU Cluj in Floresti, joi seara, pe strada Avram Iancu (DN1).La data de 29 septembrie a.c., in jurul orei 22.00, politistii au intervenit la un accident rutier produs pe DN1 E60 in localitatea Floresti.Din primele informatii un barbat in varsta de 64 de ani, din Cluj-Napoca, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe directia Cluj-Napoca spre Oradea, la km 486+680m, la intersectie cu strada Dumitru Tautan, ar fi patruns pe sensul opus de mers unde a ... citeste toata stirea