Accident in Floresti! Sofer DROGAT si fara permis, retinut de politistii clujeni. Doua masini, facute PRAF - FOTO

Politistii clujeni au intervenit in aceasta dimineata la un accident grav produs in localitatea Floresti. Un sofer beat si drogat a intrat cu masina intr-un alt autoturism. Din fericire, in urma coliziunii violente nu au fost inregistrate victime."La data de 9 mai a.c., in jurul orei 06.10, politistii au intervenit la un eveniment rutier pe DN1 E60, in localitatea Floresti. Coliziunea s-ar fi produs intre un autoturism condus de un barbat de 28 de ani, din comuna Floresti si un autoturism ... citeste toata stirea