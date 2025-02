Accident in Floresti: Un Audi s-a facut praf dupa ce soferul a intrat intr-un stalp, chiar la trecerea de pietoni. "Noroc ca la ora aia nu traversa nimeni"

Accident in Floresti, judetul Cluj: Un Audi a ajuns intr-un stalp, pe trecerea de pietoni. "Noroc ca la ora aia nu traversa nimeni"Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in Floresti, la iesirea spre Gilau, unde un autoturism marca Audi a pierdut controlul si s-a izbit puternic de un stalp de pe marginea drumului, chiar pe o trecere de pietoni.Martorii spun ca, din fericire, nicio persoana nu traversa strada in acel moment, evitandu-se astfel o posibila tragedie. ... citește toată știrea