Accident in Fundatura, pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, DN1C, un ranit transportat la spital

Accident in aceasta dimineata in localitatea clujeana Fundatura, pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, DN1C.Din primele date s-a constatat ca a avut loc o coliziune intre 3 autovehicule, produsa pe fondul nepastrarii distantei de siguranta, pe sensul de mers Cluj-Napoca spre Gherla. Soferul unei autoutilitare, respectiv un barbat in varsta de 46 de ani, din Cluj-Napoca ar fi intrat in coliziune cu autoturismul aflat in fata sa, ... citeste toata stirea