Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut in localitatea Gilau, in jurul orei 13:45."Din primele informatii, in accident a fost implicat un motociclist, care este inconstient. Acesta primeste ingrijiri medicale.La fata locului sunt prezente echipajele de la Garda de Interventie Gilau, fiind solicitat in sprijin si elicopterul SMURD de la Jibou", transmite ISU Cluj.-----------------------UPDATEVictima a fost preluata de ... citeste toata stirea