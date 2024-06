Accident in Gilau, Cluj- Doua masini si un TIR, implicate/ Cinci oameni au fost raniti, intre care si doi copii. Va ateriza si elicopterul SMURD- VIDEO

Un grav accident de circulatie a avut loc in jurul orei 17:45, in localitatea Gilau, pe DN1 E60, judetul Cluj, in care au fost implicate trei vehicule: doua autoturisme si un TIR cu numere de Suceava.Circulatia este ingreunata in aceste momente.Pompierii din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca intervin la fata locului. Din primele informatii, in accident au fost implicate doua autoturisme si un autocamion. Desi nu au fost persoane incarcerate, doi copii si trei adulti necesita ingrijiri ... citește toată știrea