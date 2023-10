Accident in Gilau in aceasta dimineata, trei masini implicate, doi raniti, unul a fost transportat la spital.Accidentul a avut loc in jurul orei 8.30 pe strada Somesul Rece din Gilau. Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca un barbat, de 68 de ani, din comuna Gilau, care circula cu autoturismul dinspre o strada secundara, ar fi patruns pe strada Somesul Rece, intrand in coliziune cu autoturismul condus din directia Somesu Rece, de un barbat de 32 de ani. ... citeste toata stirea