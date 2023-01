Accident in Jucu in aceasta dimineata, o masina s-a rasturnat, soferita a fost transportata la spital.Accidentul a avut loc in jurul orei 9, pe strada Trecatorii din Jucu de Mijloc. "Din primele informatii, politistii au constatat ca o femeie in varsta de 43 de ani, din comuna Jucu, in timp ce se deplasa cu autoturismul pe strada mentionata mai sus, dupa un viraj la stanga ar fi pierdut ... citeste toata stirea