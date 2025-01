Accident in Jucu in urma cu putine momente, doua persoane au ramas incarcerate in masini.Echipaje de prim-ajutor intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitatii Jucu Herghelie. "Din primele date, in accident au fost implicate doua autoturisme. Doua persoane nu au reusit sa iasa singure afara dintr-un autorurism, astfel ca se lucreaza pentru extragerea lor. La fata locului actioneaza pompierii de la Punctul de lucru Jucu, mai exact cu o ... citește toată știrea