Accident in judetul Cluj. Un sofer de 35 de ani s-a rasturnat cu masina

Un accident rutier a avut loc in aceasta duminica, intre localitatile Tureni si Copaceni din judetul Cluj. Un sofer in varsta de 35 de ani s-a rasturnat cu masina. In urma accidentului, o femeie, care a fost pasager in autoturism, a avut nevoie de ingrijiri medicale."La data de 20 martie, in jurul orei 11:20, politistii au intervenit la un accident rutier produs intre localitatile Tureni si Copaceni. Din primele informatii, un barbat ... citeste toata stirea