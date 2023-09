Un accident rutier s-a petrecut vineri seara, in localitatea Livada din judetul Cluj. In coliziunea in lant au fost implicate 3 masini."La data de 29 septembrie a.c., in jurul orei 20.00 a fost sesizat un eveniment rutier, produs intre 3 autovehicule pe DN1C - E576, in localitatea Livada.Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca pe sensul de mers ... citeste toata stirea