Un accident in lant s-a produs luni, 29 mai, in jurul orei 12.05, pe DN1 - E60, in localitatea Valea Draganului.Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca accidentul s-ar fi produs pe fondul nerespectarii distantei de siguranta intre autovehicule, fiind implicate doua autoutilitare, un motociclu si un ansamblu de vehicule (cap tractor+semiremorca).Un barbat in varsta de 51 de ani, din judetul Suceava, care conducea o autoutilitara inspre Oradea, nu ... citeste toata stirea