Accident in lant pe un drum din Cluj! Trei TIR-uri s-au ciocnit, in apropierea unei treceri de pietoni FOTO VIDEO

Un carambol a avut loc luni dimineata in zona localitatii clujene Livada. In tamponarea in lant au fost implicate trei camioane, evenimentul rutier avand loc in jurul orei 10.30.Camioanele circulau dinspre Dej spre Cluj-Napoca, ajungand la un moment dat in preajama unei treceri de pietoni. Soferul primului camion ar fi oprit pentru a permite pietonilor sa treaca.Soferii TIR-urilor ... citește toată știrea