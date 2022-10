Accident in localitatea Moldovenesti, Cluj. Un barbat de 70 de ani si doua femei au avut nevoie de ingrijire medicala

O masina s-a rasturnat in localitatea Pietroasa, judetul Cluj, sambata, 8 octombrie. Trei persoane au fost ranite in urma impactului."Pompierii din cadrul Detasamentului Turda au intervenit sambata la un accident rutier petrecut pe raza localitatii Pietroasa, comuna Moldovenesti. La fata locului au fost dislocate o autospeciala cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD si unul SAJ, unde au gasit un autoturism rasturnat pe partea laterala, in afara partii ... citeste toata stirea