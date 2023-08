La data de 18 august, in jurul orei 21.00, politistii au fost sesizati despre un accident rutier produs pe DN15 E60, in localitatea Luna.Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca un tanar, in varsta 18 de ani, din comuna Luna, in timp ce se afla in traversarea partii carosabile ... citeste toata stirea