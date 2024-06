Accident in Manastur azi, a fost implicat un autoturism si un tramvai.Accidentul a fost inregistrat azi in jurul orei 13.35 pe strada Calvaria, din Cluj-Napoca, precizeaza Politia la solicitarea actualdecluj.ro. Din primele cercetari efectuate la fata locului a rezultat ca o femeie de 55 de ani, din orasul Huedin, nu ar fi acordat prioritate de trecere tramvaiului intrand in coliziune ... citește toată știrea