Accident in Piata Cipariu, cu patru victime, intre care doi copii - FOTO

Un accident de circulatie s-a produs marti seara, in Piata Cipariu, in jurul orei 20.20.Politistii au intervenit la un accident rutier produs in Piata Timotei Cipariu din municipiul Cluj-Napoca.Din primele date, o femeie in varsta de 36 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa cu autoturismul pe directia Piata Timotei Cipariu spre Piata Stefan cel Mare, ar fi patruns in intersectie pe culoarea rosie a semaforului, intrand in coliziune cu un alt autoturism condus de o femeie in varsta de 47 de ... citeste toata stirea