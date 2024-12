Accident in Piata Unirii din Cluj! Un tanar de 18 ani pe o trotineta electrica a fost lovit de o masina si transportat de urgenta la spital - FOTO si VIDEO

Un accident de circulatie a avut loc in urma cu putine momente in Piata Unirii din Cluj-Napoca.O masina a intrat in coliziune cu o trotineta, un tanar fiind ranit in urma impactului. La fata locului a ajuns o amulanta SMURD.Tanarul de 18 ani va fi transportat la spital.,,Este vorba despre un accident rutier intre un autoturism si un scuter. Va fi transportat la spital un tanar de 18 ani, constient si cooperant.", transmite ISU Cluj,,La data de 13 decembrie, in jurul orei 12.40, a fost ... citește toată știrea