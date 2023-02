Accident in Rascruci in aceasta dimineata pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, DN1C, doi raniti

Accident in Rascruci in aceasta dimineata pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, DN1C.Accidentul s-a produs in jurul orei 7 dimineata inter un autoturism si un ansamblu de vehicule iar traficul a fost blocat o vreme. "Conform datelor preliminare, s-a constatat faptul ca o femeie in varsta de 29 de ani, din judetul Maramures, in timp ce conducea autoturismul dinspre Gherla spre Cluj-Napoca, dupa un viraj la dreapta ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in ... citeste toata stirea