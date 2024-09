Accident in Suceag in aceasta dimineata, un barbat a fost transportat la spital.Accidentul a avut loc pe raza localitatii Suceagu in aceasta dimineata. La fata locului au intervenit echipaje de urgenta din Aghires. In accident au fost implicate doua autoturisme, insa din fericire nu au existat victime ... citește toată știrea