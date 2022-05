Accident in urma cu putine momente in Turda, o victima a fost transportata la spital.Pompierii din cadrul Detasamentului Turda au intervenit la un accident rutier petrecut la iesire din Turda. Apelul de urgenta a venit in jurul orei 9.35, iar la fata locului s-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcerare si un echipaj de prim-ajutor. In accident au fost implicate doua autoturisme. Nu au existat persoane incarcerate, iar un barbat de 56 de ani a fost transportat la spital. Acesta era ... citeste toata stirea