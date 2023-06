Accident in Valcele in aceasta dimineata, o masina a ajuns in decor, o femeie ranita a fost preluata de ambulanta.Accidentul a avut loc in jurul orei 8 dimineata in Valcele, spre Martinesti. La fata locului au intervenit echipaje de urgenta de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Cluj si de la Serviciul Judetean de Ambulanta. In accident a fost ... citeste toata stirea