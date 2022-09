Un sofer baut a intrat cu masina in sant, in comuna Viisoara, si acolo l-au gasit politistii.La data de 2 septembrie a.c., in jurul orei 12.10, politistii au intervenit la un eveniment rutier soldat cu pagube materiale, produs in localitatea Viisoara.Din primele, un barbat in varsta de 44 de ani, din Campia ... citeste toata stirea