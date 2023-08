Accident in zona Jucu Herghelie in aceasta dimineata, doi raniti au fost transportati la spital.Accidentul rutier a avut loc in vecinatatea localitatii Jucu Herghelie. La fata locului s-au deplasat un modul SMURD, format dintr-o autospeciala cu modul de descarcerare si o ambulanta tip terapie intensiva mobila de la Detasamentul 1 Cluj-Napoca al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. "In momentul sosirii echipajelor operative la fata locului au ... citeste toata stirea