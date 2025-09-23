Editeaza

Accident incredibil produs in Cluj: Un tir si doua masini, implicate in impact. Una dintre ele s-a rasturnat pe drum. O femeie a ajuns la spital FOTO

Sursa: Stiri de Cluj
Marti, 23 Septembrie 2025, ora 16:48
Un accident spectaculos s-a produs in urma cu putine momente la iesirea din comuna Apahida, pe drumul spre Jucu. Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Jucu au intervenit prompt dupa ce au fost alertati.
La fata locului, acestia au gasit o scena care putea avea urmari mult mai grave: un TIR si doua masini erau implicate in impact, iar una dintre masini se rasturnase pe drum.

Nicio persoana incarcerata in urma accidentuluiIn ciuda impactului, pompierii au confirmat ca nu au existat victime ...citește toată știrea

