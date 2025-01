Accident ingrozitor in Cluj! Un tanar a fost spulberat de o soferita, in timp ce traversa strada ilegal VIDEO LIVE Camere de supraveghere

Un tanar care incerca sa traverseze strada ilegal a fost spulberat de o soferita. Accidentul ingrozitor a avut loc in ultima zi din an, pe 31 decembrie, in jurul orei 17:50, pe DN17, in localitatea Cuzdrioara.In urma apelului la 112, la fata locului au intervenit de urgenta politistii si un echipaj SMURD, iar tanarul a fost transportat de urgenta la spital."Conform verificarilor preliminare, o tanara de 20 de ani, din comuna Chiuiesti, care conducea un autoturism pe directia Beclean - Dej, ... citește toată știrea